Dance D-Vision scheert hoge toppen Frank Eeckhout

05 augustus 2018

Dance D-Vision loste zaterdag alle verwachtingen in. De festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem liep helemaal vol en de hulpdiensten noteerden amper incidenten.

25.000 bezoekers: daar hoopte organisator Koen Van der Heyden op. De politie schatte dat er vrijdag zo'n 8.000 danceliefhebbers naar het festival afzakten. Voor zaterdag schatten we de opkomst zelf op minstens 15.000 waardoor de beoogde 25.000 bezoekers net gehaald werden. Maar daar zal de organisator niet om malen als hij terugblikt op deze achtste editie. Zowel op vrijdag als op zaterdag was de sfeer top.

"Ruim 50% van onze tussenkomsten ging om wespensteken. In de aanloop naar het festival verwijderde de brandweer nog een wespennest aan de camping en tijdens het festival werden twee wespennesten aangetroffen op de festivalweide. Die werden meteen vakkundig verwijderd", zegt Maurice Prové van het Rode Kruis.

Zoals op elk groot evenement kreeg het Rode Kruis ook ter maken met enkele bezoekers die te diep in glas gekeken hadden. "Dat leek soms spectaculair maar na een tijdje in onze verzorgingspost, waren ze plots weer springlevend. We hebben dan ook niemand moeten overbrengen naar het ziekenhuis. Dat kunnen alleen maar toejuichen."

Ook bij de politie, die massaal aanwezig was op en rond het festivalterrein, bleven de tussenkomsten beperkt. "Vrijdag noteerden we drie kleine vechtpartijen maar die waren meteen opgelost. Zaterdag zijn er geen opstootjes gemeld. Wel werden er vier personen betrapt met een kleine gebruikershoeveelheid drugs. Maar dat waren zeker geen dealers", beklemtoont commissaris Gery Verlinden van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. De politie hield ook een oogje in het zeil in de omliggende straten. "Daar controleerden we vooral op overlast en foutparkeren maar iedereen hield zich aan de regels. Wel betrapten we vrijdagnacht zes personen met een glas teveel op achter het stuur. Eén van hen mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen", geeft Verlinden nog mee.

Op het festivalterrein was de sfeer zaterdag meer dan gezellig. Aan de Bonzaï-tent treffen we een groepje vrienden uit Everberg. "Het is de eerste keer dat we hier zijn en het doet mij denken aan Tomorrowland. Wel kleiner maar gezelliger. We komen hier zeker terug", belooft Johan. Voor het eerst konden de vips in Delicious Deep genieten van een driegangenmenu. Het restaurant was volledig ingebouwd in de mainstage. "Het eten is best wel lekker en geeft een meerwaarde aan het vipgebeuren. Dat we tijdens het eten ook nog eens vergast worden met optreden van dj's is uiteraard mooi meegenomen", zeggen Marc en Linda.