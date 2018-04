Dan toch padel bij TC Zottegem NIEUWE TERREINEN ZIJN WEEK LANG GRATIS TE GEBRUIKEN FRANK EECKHOUT

10 april 2018

02u56 0 Zottegem Bij Tennisclub Zottegem kan dan toch padel gespeeld worden. Even zag het er naar uit dat buurtbewoners de komst van de padelsport in de weg stonden, maar overleg met de tennisclub en de buurt zorgde voor een kentering

Het lijkt wel een gewoonte, overal in Vlaanderen waar iets nieuw gebouwd wordt, ontstaat meteen ook protest. Dat was ook zo in Zottegem toen de lokale tennisvereniging haar plannen ontplooide om twee nieuwe padelterreinen aan te leggen. Daarvoor moesten wel enkele bomen gerooid worden. Niets om je zorgen over te maken, want de bomen waren toch ziek. Althans dat beweerde de tennisclub, maar dat was buiten de omwonenden en Groen gerekend. Zij dienden klacht in tegen de plannen en kregen gelijk. Ook de geluids- en lichtoverlast baarden de buurt zorgen. Het werd een bitse strijd waarbij de tennisclub zich geviseerd en verongelijkt voelde. Maar kijk, met enkele maanden vertraging nam TC Zottegem gisteren haar padelterreinen dan toch in gebruik. Geen twee, maar drie terreinen zelfs. Beide partijen deden water bij de wijn en kwamen tot een vergelijk.





"Uiteraard is die beslissing toen hard aangekomen", zegt voorzitter David Van Der Meulen. "We dreigden de boot van de padelsport te missen en heel wat leden te verliezen want padel is de snelst groeiende sport in Vlaanderen en bovendien laagdrempelig, waardoor we veel meer mensen kunnen bereiken. We bleven echter niet bij de pakken zitten en gingen in overleg met de omwonenden. We dienden een nieuwe aanvraag in, niet voor twee maar voor drie terreinen deze keer. Het grote verschil met de vorige aanvraag is dat de terreinen nu op 60 meter van de straatkant liggen. We opteerden ook voor kunstgras waardoor het geluid tot een minimum beperkt blijft. En we hoefden geen bomen te snoeien, want we offerden één tennisveld op", zegt Van Der Meulen.





Officiële opening

Sinds gisteren stelt TC Zottegem de padelterreinen een week lang gratis ter beschikking. "En elke avond tussen 19 en 21 uur zijn er gratis initiatielessen. Zaterdag 14 april om 14.30 uur organiseren we een demonstratiewedstrijd tussen enkele Belgische topspelers waarna de officiële opening volgt met receptie. En uiteraard zijn ook de buren uitgenodigd", knipoogt Van Der Meulen.





De club laat weten ook een nieuwe cafetaria te zullen bouwen, op het hoger gelegen gedeelte van de terreinen vlak bij de padelterreinen. "Die komt centraal te liggen, waardoor je een mooi zicht krijgt op de overdekte tennishal en alle buitenterreinen. Wat er met de oude kantine gaat gebeuren, weten we nog niet", geeft Van Der Meulen nog mee.





Gratis reserveren kan via david@acetennisschool.be of op het nummer 0475/52.64.80.