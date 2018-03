Dag van de Zorg in AZ Sint-Elisabeth 01 maart 2018

02u55 0

AZ Sint-Elisabeth Zottegem doet op zondag 18 maart samen met haar zuster vzw's De Bron, De Hoop en Piet Konijn mee aan de Dag van de Zorg. "Ontdek plaatsen in het ziekenhuis waar je anders nooit komt. Doe mee met de workshops en kom luisteren naar onze specialisten. Kijk, leer en doe en stel zo je eigen dag van de zorg samen. Om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met een verblijf in het ziekenhuis, nodigen we 4 tot 6-jarigen uit hun ziek knuffeldier mee te brengen. Samen met de kinderarts of verpleegkundige van de dienst Pediatrie kunnen ze de knuffel weer beter maken. Zo raken ze vertrouwd met de verschillende aspecten van de zorg", laat het ziekenhuis weten. (FEL)