Dag van de Mantelzorg 06 juni 2018

Zottegem doet op donderdag 14 juni mee met de 'Dag van de Mantelzorg'. Voor de vijfde maal bundelen de partners van ZoZo (Zottegem Zorgt) alle krachten om samen een interessant programma samen te stellen. Om de mantelzorgers enerzijds in de bloemetjes te zetten en anderzijds te ondersteunen organiseert ZoZo op donderdag 14 juni de theatermonoloog 'Hola Zomaar Oma' van Leen Persijn. Een soms grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende zoektocht over de relatie grootouders-kleinkinderen, gegoten in spel, poëzie en liedjes. "Mantelzorgers zijn echt van onschatbare waarde. Ze zetten zich belangeloos in om te zorgen voor een partner, een familielid, een vriend of een buur die zorg nodig heeft. Ze betekenen voor die persoon ook vaak het verschil tussen thuis blijven wonen of een opname in een woonzorgcentrum", zegt schepen van Welzijn Kurt De Loor (sp.a).





De theatermonoloog van Leen Persijn start om 19.30 uur in het Lokaal Dienstencentrum Egmont en is gratis. Inschrijven kan op het nummer 09/364.56.95 of via mail naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be.