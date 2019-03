Dader vluchtmisdrijf op heterdaad betrapt nadat hij te voet terugkeert om brokstukken op te rapen Ronny De Coster

09 maart 2019

14u30 0 Zottegem Een jonge bestuurder die vanochtend vroeg met zijn bestelwagen tegen de gevel van een woning knalde aan de Pierkenstraat in Velzeke bij Zottegem, pleegde vluchtmisdrijf. De twintiger werd ontmaskerd, toen hij terugkeerde om brokstukken van zijn auto op het halen.

Het ongeval gebeurde rond halfvier vanochtend. Een buur die de klap had gehoord, haastte zich naar buiten en zag nog net een donkere bestelwagen wegrijden. Later dook op de plaats van het ongeval een man op, die de brokstukken van de auto opraapte. De jongeman beweerde een toevallige voorbijganger te zijn, maar is met de brokstukken in zijn handen door de politie uiteindelijk ontmaskerd als de bestuurder van de auto die tegen de gevel was gereden. Het zou gaan om een man van 20 jaar die in de buurt woont.

Het aangereden gebouw, een berghok bij een woning, liep vrij grote schade op.