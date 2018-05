Cyntia Braems op CD&V-provincielijst 14 mei 2018

Zottegems CD&V fractieleider Cyntia Braems zal van op de zevende plaats van de provincieraadslijst district Aalst-Oudenaarde meedingen naar een provinciaal mandaat. "Ik geloof rotsvast in de verbindende rol die de provincie opneemt en wil me er als kandidaat van onze regio volop voor inzetten", aldus Braems. "De provincie doet meer dan de meeste mensen denken. Onder meer op het vlak van onderwijs, cultuur en subsidies. Bovendien verbindt ze steden en gemeenten bovenlokaal en is ze als streekmotor belangrijk bij veel thema's. Voorbeelden daarvan zijn het initiatief Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, waar we ons als stad engageerden om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten of het pioniersproject Detailhandelsplan voor Zottegem, waarmee we onze handelskern en lokale middenstand verder laten bloeien." (TVR)