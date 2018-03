Cultuurzaal en muziekacademie krijgen vorm SITE KRIJGT OOK BINNENPLEIN EN ONDERGRONDSE PARKING FRANK EECKHOUT

29 maart 2018

02u48 0 Zottegem De plannen voor de nieuwe cultuurzaal en bijhorende muziekacademie op de Sanitarysite krijgen stilaan vorm. "Naast een cultuurzaal en muziekacademie komt ook een cultuurcafé, een cultuurplein en een ondergrondse parking", klinkt het.

De eerste plannen voor een cultuurzaal in Zottegem dateren al van 1987. Ook toen al had het stadsbestuur zijn oog laten vallen op de Sanitarysite. Enkele jaren later opteerde het stadsbestuur voor de terreinen achter het kasteel van Egmont, maar die piste stuitte meteen op verzet van omwonenden. Na jaren van juridische strijd werd het licht definitief op groen gezet om een nieuwe cultuurzaal met bijhorende muziekacademie en ondergrondse parking te bouwen naast administratief centrum Sanitary. Na 30 jaar is er nu ook een ontwerp.





"Met de keuze van EVR-architecten krijgt ook het concept stilaan vorm. De keuze viel op hen voor hun totaalconcept waarbij de relatie van het gebouw met de omgeving centraal staat. Bovendien hebben ze ervaring met de bouw van scholen en cultuurcentra", verdedigt schepen van Cultuur Sandra De Roeck (sp.a) de keuze.





Het was lang geen eenvoudige opdracht om de infrastructuur op de Sanitarysite in te passen. "Het terrein oogt immens, maar eens de plannen op punt stonden, bleek al gauw dat het paswerk zou worden. Daarnaast moet het gebouw communiceren met de al bestaande architecturale elementen zoals Sanitary, het Stoomketelmuseum en de Academie voor Beeldende Kunst. Het cultuurcentrum krijgt een theatheraal met 400 zitplaatsen. De ruimte voor film blijft aanwezig. De muziekacademie telt 30 goed uitgeruste lokalen waaronder twee danszalen, twee woordklassen en een auditorium. Dat is nodig om onze 1.000 leerlingen deftig onder één dak te huisvesten. Nu zitten zij verspreid over drie vaste en drie occasionele locaties. In de nieuwbouw is ook ruimte voorzien voor een cultuurcafé en een ondergrondse parking voor 100 wagens. Bovengronds komen daar nog eens 80 parkeerplaatsen bij", gaat De Roeck verder.





De beleving van het nieuwe gebouw ligt volledig naar het administratief centrum gericht. "Een cultuurplein en een strook groen verbinden beide gebouwen. De cultuursite wordt meteen ook een veilige en groene ontmoetingsruimte met grote buitentrap en een openluchtribune. Fietsers en voetgangers kunnen langs een groene as door de site. De auto's worden geweerd, uiteraard met uitzondering van een laad- en loszone. De bezoekers en de cursisten worden het gebouw binnen gezogen via een lichtstraat waar alle gemeenschappelijke ontvangstruimtes zich bevinden. Er is tevens de mogelijkheid om culturele evenementen te organiseren in het verlengde van het cultuurplein. Dat wordt ongetwijfeld het bruisend hard van de site", besluit De roeck.