Cultuurwerking Sotteghem brengt DVD uit van Egmontevocatie Frank Eeckhout

14 maart 2019

09u14 0 Zottegem Cultuurwerking Sotteghem brengt een DVD uit van de Egmontevocatie die tijdens het Egmontjaar werd opgevoerd. “Drie vrijwilligers zorgden voor het vastleggen van de evocatie op film", zegt Olivier Van Rode.

Op 16 september 2018 werd Zottegem ondergedompeld in een historische sfeer. De Egmontevocatie, die Cultuurwerking Sotteghem organiseerde, geldt terecht als één van de blikvangers van het Zottegemse Egmontjaar. Heel wat vrijwilligers toverden het Egmontverhaal om tot een levende geschiedenis. Een twee uur durende apotheose kwam tot haar climax toen de Zottegemse metal-legende Franky De Smet-Van Damme door de beul onthoofd werd.

“De DVD wordt op donderdag 18 april voorgesteld in zaal Retorica. Daar zal een bloemlezing uit het filmmateriaal getoond worden. Aansluitend biedt Cultuurwerking Sotteghem de aanwezigen een drankje aan in de raadzaal van het stadhuis", zegt Olivier Van Rode. De DVD kost 12 euro en kan besteld worden via mail naar olivier.van.rode@pandora.be.