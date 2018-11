Cultuurraad laat bewoners WZC Egmont

plaatjes aanvragen en dansen Frank Eeckhout

16 november 2018

13u43 0 Zottegem Woonzorgcentrum Egmont is aan zijn tweede editie toe van ‘vraag het aan’. Op zondag 18 november van 14 tot 16 uur zal M fm-dj Johan Persyn de aangevraagde plaatjes draaien.

Vorig jaar draaide Johan Persyn op vraag van de cultuurraad in het kader van de Week van de Verdraagzaamheid, voor de eerste keer plaatjes op verzoek in WZC Egmont. Het werd een groot succes en er werd zelfs een polonaise gedanst. “Dat was een superwijze namiddag. We kregen daar zo veel positieve reacties op dat we beslist hebben om dit nog eens te organiseren", zegt cultuurschepen Sandra De Roeck (sp.a).

Iedereen is van harte welkom om te luisteren naar de verhalen achter elk aangevraagd plaatje. De plaatjes passen helemaal binnen het concept van het programma Yesterday dat Johan Persyn elke zondagochtend brengt via M fm en EclipsTV. De bedoeling is dat de bewoners plaatjes vooraf of ter plaatse aanvragen voor iemand.

“Het zou fijn zijn, mochten er heel veel mensen de uitzending volgen. En uiteraard is iedereen welkom om ter plekke de uitzending bij te wonen en te dansen", geeft De Roeck nog mee.