Cultuurkaravaan houdt halt in Strijpen 13 juni 2018

Waar de cultuurkaravaan halt houdt, daar wordt het dorp voor één dag op culturele stelten gezet.





"Met Cultuurkaravaan willen we cultuur dichter bij de mensen brengen en meer inzetten op onze deelgemeenten. Daarom trekt de Cultuurkaravaan elk jaar naar een andere deelgemeente. Op zondag 17 juni vanaf 12 uur strijkt de cultuurkaravaan voor het eerst neer in Strijpen.





Deze invasie zet voor een dag de buurt op culturele stelten", vertelt schepen De Roeck.





's Middags kan iedereen aanschuiven voor een ruilpicknick. "Voorwaarde is wel dat je zelf iets te eten of te drinken meebrengt. Aansluitend zijn er verschillende animaties en optredens. Met Pigeon on Piano halen we de kleinste concertzaal naar Strijpen. Audrey Dero verrast je in haar Hip Hip Cabine op mini-theatervoorstellingen en In de verteltipi kan jong en oud luisteren naar fijne verhalen. Duik in de verkleedkoffers en maak je op voor een gekke fotoshoot bij FotoLoco, of ga even langs bij het ludieke schiet- en viskraam van Tir Canard. Om 14 en 17.30 uur kan je genieten van de fantastische circusvoorstelling Home Made van Circus Marcel, met acrobatie, spektakel en live muziek", doorloopt schepen De Roeck het programma.





Cultuurkaravaan is helemaal gratis. (FEL)