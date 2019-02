Cultuurcentrum moet op zoek naar tijdelijk onderkomen Frank Eeckhout

19 februari 2019

16u27 0 Zottegem CC Zoetegem moet op zoek naar een tijdelijk onderkomen. “In 2021 loopt de concessie van de foyer met bijhorende theaterzaal af. De nieuwe cultuurzaal op de Sanitarysite kan tegen dan onmogelijk klaar zijn, waardoor we op zoek moeten naar alternatieven”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

De eerste plannen voor een cultuurzaal in Zottegem dateren al van 1987. Ook toen al had het stadsbestuur zijn oog laten vallen op de Sanitarysite. Enkele jaren later opteerde het stadsbestuur voor de terreinen achter het kasteel van Egmont, maar die piste stuitte meteen op verzet van omwonenden. Na jaren van juridische strijd werd het licht definitief op groen gezet om een nieuwe cultuurzaal met bijhorende muziekacademie en ondergrondse parking te bouwen naast administratief centrum Sanitary. Na dertig jaar is er nu ook een ontwerp goedgekeurd.

Plannen herzien?

Sp.a liet eind vorig jaar verstaan dat het nieuwe stadsbestuur de plannen voor de nieuwe cultuurzaal en academie zou herzien, maar volgens schepen Lieselotte De Roover is daar niets van aan. “Waarom zouden we dat doen", vraagt ze zich af. “Het ontwerp is aangepast aan de noden van de omwonenden, onze cultuurdienst en de academie en goedgekeurd. De plannen nu herzien, staat gelijk met het tekenen van ons doodvonnis", zegt De Roover.

Het cultuurcentrum krijgt een theaterzaal met 400 zitplaatsen. De ruimte voor film blijft aanwezig. De muziekacademie telt dertig goed uitgeruste lokalen waaronder twee danszalen, twee woordklassen en een auditorium. Dat is nodig om onze 1.000 leerlingen deftig onder één dak te huisvesten. Nu zitten zij verspreid over drie vaste en drie occasionele locaties. In de nieuwbouw is ook ruimte voorzien voor een cultuurcafé en een ondergrondse parking voor honderd wagens. Bovengronds komen daar nog eens 80 parkeerplaatsen bij.

Nog geen startdatum

Wanneer de bouwwerken starten, is voor de schepen koffiedik kijken. “Er moet nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden opgemaakt. Daarna volgt de aflevering van de bouwvergunning en de aanbesteding. Pas dan kunnen de werken van start gaan. Een datum durf ik daar niet op kleven. We wachten al dertig jaar op een nieuwe cultuurzaal. Eén of twee jaar extra maakt dus geen verschil meer uit.”

Omdat de huur van het gebouw in de Hospitaalstraat in 2021 wordt stopgezet door de eigenaar, moet CC Zoetegem wel op zoek naar alternatieve locaties. “Voor sommige optredens kunnen we uitwijken naar De Kluize in Oosterzele, De Wattenfabriek in Herzele of De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem. We kunnen ook gebruikmaken van onze fuifzaal, de boekenzolder of andere alternatieve locaties in onze stad. Dat gaan we nu zo snel mogelijk bekijken met de mensen van de cultuurdienst", besluit De Roover.