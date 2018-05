Culinair genieten tijdens Egmonttasting 29 mei 2018

Egmonttasting. Dat is culinair genieten op de Markt van Zottegem. Lokale restaurants en partners palmen op zondag opnieuw de Markt in.





"Egmonttasting is een unieke kans om mensen te laten proeven van kleine uitgelezen gerechten die een staalkaart zijn van het beste wat Zottegem te bieden heeft. De koks en andere deelnemers staan er vooral in nauw contact met hun publiek", zegt persverantwoordelijke Günther Taelman. Vanaf 11 uur kan je aanschuiven voor het aperitief. Om betalen en afrekenen te vergemakkelijken worden Egmontjetons voorzien. Deze jetons kunnen ter plaatse aan de kassa gekocht worden.





Meer informatie en alle praktische gegevens op www.egmonttasting.be (FEL)