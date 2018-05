Concert met unieke instrumenten 01 juni 2018

Naar aanleiding van de 450e verjaardag van de executie van Lamoraal Van Egmont op de Grote Markt in Brussel, is er op zaterdag 2 juni om 20 uur een spektakelconcert in de Sint-Martinuskerk van Velzeke. Het Egmontkwartet zal op unieke instrumenten spelen die ze in bruikleen kregen van luthier Luc Deneys. De instrumenten zijn gebouwd op oud-Vlaamse wijze (zonder mal) en hebben een warme en nobele klank. Kaarten kosten 12 euro en kunnen besteld worden via jozef.vandemoortel@telenet.be of op het nummer 09/360.40.67. (FEL)