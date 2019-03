Colruyt Zottegem eerste winkel met innovatieve elektronische prijsetiketten Frank Eeckhout

23 maart 2019

10u21 0 Zottegem De Colruyt winkel in Zottegem is de eerste winkel met innovatieve elektronische prijsetiketten. “Daardoor kunnen we nog sneller kan reageren op prijsaanpassingen", zegt Christophe Dehandschutter, directeur Verkoop van Colruyt.

Colruyt verkleint zijn ecologische voetafdruk dankzij die digitale innovatie. Per jaar worden er 75 miljoen prijsetiketten afgeprint. Door die te digitaliseren bespaart de retailer op jaarbasis ongeveer 90 ton papier. Ook de transportkosten worden gedrukt, want de etiketten moeten niet meer mee met de vrachtwagens naar de winkels. Bovendien is de technologie achter de nieuwe prijsetiketten heel energiezuinig, omdat ze alleen stroom verbruiken wanneer er een prijswijziging wordt doorgestuurd. Christophe Dehandschutter: “We hebben bewust gewacht tot we een systeem vonden dat duurzaam is op verschillende niveaus. En alles wat we besparen op vlak van papier, transport en energie investeren we vanzelfsprekend in onze laagste prijzen.”

De nieuwe prijsetiketten werden vooraf getest in vier Colruyt-winkels: Zottegem, Avelgem, Merelbeke en Haaltert. De vier testwinkels worden als eerste met de definitief gekozen prijsetiketten uitgerust. Colruyt Zottegem krijgt de primeur.