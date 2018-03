College Cracks in campus Bevegem 02 maart 2018

De ouderraad van het Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Bevegem organiseert op vrijdag 23 maart al voor de vijfde keer College Cracks. Quizploegen bestaan uit vier personen en kunnen zich tot 16 maart inschrijven via collegecracksquiz@gmail.com. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 euro per ploeg en kan gestort worden op rekeningnummer BE 86 7370 2751 9650 met vermelding van de ploegnaam.





Met de opbrengst steunt de ouderraad de educatieve en creatieve projecten van de school. De deuren van de school gaan open om 19.30 uur. De quiz start stipt om 20 uur. (FEL)