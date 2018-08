Collega's lokken Patrick met smoes naar laatste autobrand 18 augustus 2018

Patrick De Geeter (60) gaat na 32 jaar met pensioen als vrijwilliger bij de brandweerpost Zottegem en dat wilden zijn collega's niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Met een valse noodoproep lokten ze hem naar de kazerne om zijn afscheid te vieren. "Ik kreeg op mijn oproeptoestel de melding dat er een autobrand was. Dus sprong ik in de auto en haastte ik me naar het brandweerarsenaal. Toen ik zag, dat de autobrand hier op de parking was, besefte ik dat ze me in het ootje hadden genomen", lachte Patrick, terwijl hij het brandende autowrak aan het blussen was. "Mijn laatste interventie: het zal wennen zijn", bedenkt Patrick. "Ik hou aan mijn tijd bij de brandweer mooie herinneringen en veel kameraden over. Mijn zonen Bram en Dries zijn ook bij de brandweer actief en zelf blijf ik ook nog secretaris van de vriendenkring van de brandweer. Ik ben hier dus nog niet helemaal weg." (DCRB)