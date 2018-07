Cocktails met verse ingrediënten in pastorijtuin 04 juli 2018

Waar? In de tuin van de pastorie van Elene, Lippenhovestraat 4.





Wanneer? Elke zaterdag en zondag van 14 tot 23 uur tijdens de maanden juni, juli en augustus.





Waarom hier komen? De pastorietuin is een verborgen schat onder de kerktoren. Initiatiefnemer Daan Van der Stock wil mensen er op een ongedwongen manier samenbrengen in een unieke omgeving en serveert cocktails met verse ingrediënten uit eigen tuin. Hangmatten, zitzakken en strandstoelen zijn volop aanwezig om heerlijk in weg te zakken. Tevens staat er een luxe stretchtent waardoor ook bij 'Belgisch zomerweer' van de locatie kan worden genoten.





Inkom? Gratis





Prijs van een cocktail? 8 euro





