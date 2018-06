Cocktail van kalmeermiddelen komt 74-jarige duur te staan 14 juni 2018

De 74-jarige R.P. uit Zottegem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze vorig jaar twee aanrijdingen veroorzaakte. De dame had maar liefst zes verschillende kalmeermiddelen genomen en wist niet meer wat ze deed.





De feiten deden zich voor op 7 december vorig jaar. In de Kastanjelaan in Zottegem reed R.P. een geparkeerd voertuig aan, waarna ze gewoon verder reed. Niet veel later reed ze tegen een openstaand portier van een wagen. Na de aanrijding bleef ze suf in de wagen zitten. Volgens de agenten keek ze wezenloos voor zich uit. "Dat had waarschijnlijk alles te maken met de cocktail aan medicijnen die ze had genomen", merkte de politierechter op. "Er werden sporen van zes verschillende kalmeermiddelen in haar bloed terug gevonden." De advocaat van de dame benadrukte dat ze intussen afstand heeft gedaan van haar voertuig en dan ook niet meer rijdt. Politierechter Pieter De Meyer legde haar een geldboete van 2.400 euro, 2,5 maanden rijverbod en medische en psychologische proeven op. Daarnaast paste hij artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs onmiddellijk en levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. Na zes maanden kan dat al terug opgeheven worden, maar dan moet ze met bewijsstukken kunnen aantonen dat ze wel degelijk in staat is om te rijden. (TVR)