Clouseau en De Kreuners op Rock Zottegem on Sunday 09 februari 2018

Clouseau en De Kreuners zakken op zondag 1 juli af naar Rock Zottegem tijdens 'Rock Zottegem on Sunday'. Met topnamen als Clouseau en De Kreuners belooft RZ on Sunday alvast een schot in de roos te worden. "Deze kans konden we niet laten liggen. We willen mensen echt een unieke muzikale beleving bieden, drie dagen lang. Met deze toppers uit eigen land mikken we op een breed publiek. Het wordt ongetwijfeld meezingen van begin tot einde", voorspelt organisator Kurt De Loor. Ook Walter Grootaers kijkt reikhalzend uit naar het optreden. "We merkten stilaan dat de goesting er weer was, dat bleek ook toen we een paar maanden geleden weer in het repetitiekot afspraken. Dat was er muzikaal meteen boenk op, en vooral: het was heel plezant", zegt de frontman van De Kreuners. Tickets kosten 35 euro, vroege vogels die een ticket kopen voor 1 maart betalen slechts 30 euro. Wie voor meer comfort kiest, kan gaan voor de Terrastickets. Voor 55 euro volg je de optredens dan vanop de eerste rij. (FEL)