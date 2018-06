Chirurg Wilfried Cornette (77) overleden na val 12 juni 2018

02u52 0 Zottegem Chirurg Wilfried Cornette (77) is in de nacht van zondag op maandag overleden in Zottegem aan de gevolgen van een kwalijke val drie weken geleden.

Cornette werd geboren in Poperinge en volgde zijn medische studies aan de universiteit van Leuven. Hij haalde zijn diploma in 1966. Daarna volgde hij nog een opleiding tot chirurg. Van 1973 tot 2005 was hij verbonden aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem.





Daar promoveerde hij in 1988 tot diensthoofd van de spoedopname.





Cornette heeft een opmerkelijke collectie medische instrumenten en apparatuur opgebouwd. De collectie werd al op verschillende plaatsen tentoongesteld. De verzameling van Cornette ligt ook aan de basis van de Biomedische bibliotheek van de Universiteit Gent.





De uitvaart vindt plaats op zaterdag om 11.15 uur in de dekenale kerk van Zottegem. (FEL)