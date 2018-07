Chiro Velzeke bouwt eigen jeugdheem Frank Eeckhout

21 juli 2018

Na Chiro Strijpen bouwt nu ook Chiro Velzeke zelf een eigen jeugdheem. "We doen dat met eigen middelen en een renteloze lening van de stad. Een deadline hebben we niet maar als het nieuwe lokaal volgend jaar klaar is, zou dat super zijn. Dan bestaat onze afdeling immers 55 jaar zegt Stijn Duysburgh, voorzitter van de vzw Chirovrienden Velzeke.

De jongens van Chiro Velzeke hebben voorlopig nog een onderkomen in het parochiaal centrum van Velzeke. Daar is ook de meisjeschiro gehuisvest. Alles samen goed voor een kleine 250 jongeren, leiding inbegrepen. "Gelukkig trekken de jongens elk weekend de natuur in want het gebouw is eigenlijk te krap voor zo'n grote groep. Daarom zijn we tien jaar geleden al begonnen met brainstormen om ons gebrek aan ruimte op te lossen", vertelt Stijn.

Na enkele tegenslagen besloot Chiro Velzeke het onderkomen van de jongens langs de Lippenshovestraat af te breken en een nieuw lokaal te bouwen voor zowel de jongens àls de meisjes. "Maar de werking blijft wel gescheiden", zegt Stijn.

Om alles in goede banen te leiden, rekent de chiro op de expertise van oud-leider Bart Cosijns. "Ik heb al twee huizen verbouwd en gebruik die kennis om de andere vrijwilligers te helpen bij de bouwwerken. Het is leuk om die kennis op hen over te zetten. Op die manier steken ze er zelf iets van op." Voor het metselwerk doet Bart een oproep naar beroepsscholen uit de buurt. "Leerlingen die voor hun stage of eindwerk moeten metselen, mogen steeds met ons contact opnemen", geeft Bart nog mee.