Channel Zero headliner op Egmont Rock Zottegem Frank Eeckhout

29 maart 2019

19u36 0 Zottegem Franky De Smet-Van Damme keert nog eens terug naar zijn roots want op zondag 9 juni is Channel Zero de headliner op Egmont Rock Zottegem.

Egmont Rock Zottegem is aan zijn tweede editie toe. Vorig jaar was het festival een tweedaagse en zakten 600 muziekliefhebbers af naar de tent in het Egmontpark. “Dit jaar opteren we voor één festivaldag. Met Channel Zero hebben we een klepper van formaat op onze affiche. Franky mag Zottegem al jaren verlaten hebben, toch komt hij nog graag terug. Voor hem is een optreden in Zottegem altijd een beetje thuiskomen", weet organisator Dennis Aspeele.

Egmont Rock is een samenwerking tussen More Blues Festival van Filip Morre en Let It Happen VZW van Dennis Aspeele. “De formule om blues en rock door elkaar te weven, sloeg duidelijk aan. Daarom gaan we door op hetzelfde elan. Rayvox, Hammeramp, Ironborn, 70's Tush en Magnetica passen perfect in die keuze", geeft Aspeele nog mee. Tickets kosten 25 euro en zijn te verkrijgen via www.letithappen.be.