CC Zoetegem zoekt uitbater Cultuurcafé Foyer Zottegem

04 maart 2019

14u52 1 Zottegem CC Zoetegem gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor Cultuurcafé Foyer in de Hospitaalstraat in Zottegem.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Zit horeca in je hart en nieren? Ben je deskundig, klantvriendelijk en dynamisch? Dan ben jij misschien wel de geknipte uitbater voor het cultuurcafé van CC Zoetegem. Grijp dan nu je kans en dien tegen uiterlijk 25 maart een dossier in met je uitgewerkte kandidatuur. De huidige concessie eindigt op 30 juni. De start van de nieuwe concessie is gepland tussen 1 juli en 1 september en loopt twee jaar. De verschillende criteria waaraan je moet voldoen en de procedure vind je op www.cczoetegem.be.