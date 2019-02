CAS-Zottegem opent kunstseizoen met jong geweld Frank Eeckhout

25 februari 2019

17u57 0 Zottegem CAS opent zijn seizoen 2019 met de expo ‘Why do we need vases, dear?’, een tentoonstelling van drie jonge, zeer beloftevolle kunstenaars die het niet zo strikt nemen met de klassieke schilder- en beeldhouwregels.

Vazen zijn bedoeld om bloemen in te tonen, maar in die vazen gaan de bloemen vervolgens vrij vlug dood. Kunst wordt doorgaans in mooie kaders gepresenteerd, maar zodra die kunst in een lijst is gestopt en aan museummuren hangt, kun je naar analogie met de bloemen in de vazen stellen dat zij min of meer ten dode is opgeschreven. Slechts weinig kunstwerken overleven de tand des tijds. Daarom richt CAS zich liever op de hedendaagse, levende kunst, die niet noodzakelijk in een traditionele vorm moet worden gebracht. Op grond van die gedachte, selecteerde het samen met de Gentse gastcurator Tom De Volder, een aantal jonge, talentvolle kunstenaars, wier werk het in een confrontatie met elkaar bracht.

Jo Michiels rondde zijn opleiding schilderkunst aan de Academie van Gent in 2015 af. Sindsdien bouwt hij consistent in zijn atelier in Gent een oeuvre uit. Hij maakt abstracte tekeningen, collages en schilderijen, vertrekkend van oude pornografische foto’s. Stephanie Gildemyn schildert. In Cas toont ze recent werk na een retraite. Als in een roes wordt die bestaande conditie geabsorbeerd. Kunst uit eigen streek is er met Griet Drieghe uit Zwalm. Zij is master in de interieurarchitectuur en voltooide haar opleiding keramiek aan Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst te Zottegem. Ook Zottegemnaar en CAS-huiskunstenaar Marc Galle verlaat meer en meer de betreden paden van de schilderkundige regels. Nadat acryl het als medium haalde op olieverf, heeft aluminium hem recentelijk weggelokt van het traditionele canvas.

De tentoonstelling “Why do we need vases, dear?” loopt van 3 maart tot en met 17 maart, telkens op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur of tijdens de week op afspraak (0496/48.10.47) in CAS-Zottegem, Noordstraat 39. De vernissage vindt plaats op zondag 3 maart om 15 uur.