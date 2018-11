CAS-Zottegem aan de rand van abstractie Frank Eeckhout

13 november 2018

17u24 0 Zottegem Kunsthuis CAS-Zottegem richt in november zijn pijlen op abstracte kunst. CAS verwelkomt daarvoor streekgenote Inge Decuypere, bekend van de Kunst-in-Zwalm-edities, de Gentse dokter in de kunsten in wording, Ritsart Gobyn en de Duitse Sina Hensel.

Inge Decuypere woont en werkt in de Vlaamse Ardennen. Zij werd meester in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent en is lerares schilderkunst aan de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. Ritsart Gobyn is een jonge Master in de schilderkunst, die werkt in Gent en in recente jaren resoluut de richting van het abstracte is uitgegaan.

Met Sina Hensel haalt CAS een eerste Duitse artieste naar Zottegem. CAS ontmoette Sina in het Gentse HISK, en kwam onder de indruk van haar installaties met beschilderde stoffen en haar contrasterende waterpartijen, die een dialoog op gang brengen tussen menselijk, bijna ambachtelijk ingrijpen en natuurlijke, schijnbaar tembare krachten.

De tentoonstelling At the Edge of Abstraction is te zien in CAS-Zottegem, Noordstraat 39, op 17 en 18 en 24 en 25 november telkens van 15 tot 18 uur. De vernissage vindt plaats op woensdag 14 november om 20 uur in aanwezigheid van de exposanten.