CAS seizoensopener in Zottegem meteen voltreffer Frank Eeckhout

06 maart 2019

11u58 0 Zottegem Met ruim 100 aanwezigen was de seizoensopener van CAS-Zottegem (Contemporary Art Space) meteen een voltreffer.

De kunstexpo was een inspirerende en harmoniërende mix van figuratief en abstract werk, met enkele zeer grote tableaus als blikvangers. De ruim honderd aanwezigen op de vernissage konden tevens genieten van een streepje gitaarmuziek, gebracht door Peter Adriaensen. De tentoonstelling bestaat uit een veertigtal werken, gaande van schilderijen over collages tot keramische installaties, van de Gentse kunstenaars Steph Gildemyn en Jo Michiels en van kunstenaars uit eigen streek Griet Drieghe en Marc Galle. Zij kan nog worden bezocht tot en met 17 maart, telkens op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur, Noordstraat 39 in Zottegem.