Camerabewaking half maart operationeel STAD PLAATST ZES CAMERA'S OP STATIONSPLEIN EN MARKT FRANK EECKHOUT

27 februari 2018

02u52 0 Zottegem De camerabewaking in het centrum van Zottegem moet half maart operationeel zijn. "De zes camera's komen op het Stationsplein en de Markt. Ze moeten een duidelijk beeld geven van beide pleinen en hun toegangswegen. De twee plaatsen werden geselecteerd in overleg met de lokale politie omwille van hun centrale ligging en vele voorbijgangers, maar ook omdat er regelmatig evenementen worden georganiseerd", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Ongeveer een jaar geleden besliste het stadsbestuur om camera's te hangen in het centrum van Zottegem. De installateur van de camera's heeft gisteren aan burgemeester Jenne De Potter laten weten dat de camerabewaking op de Markt en het Stationsplein midden maart operationeel gaan zijn. "De camera's gaan zeker niet ten koste van een zichtbare en aanspreekbare politie", belooft burgemeester De Potter. "Ze moeten in de eerste plaats amokmakers twee keer doen nadenken alvorens feiten te plegen. Daarnaast kunnen de camera's de politie ook helpen bij de opheldering van gepleegde feiten en hebben ze een grote toegevoegde waarde ter ondersteuning van evenementen, die toch regelmatig op de pleinen en in de centrumstraten plaatsvinden. De camerabeelden zullen rechtstreeks toekomen bij de lokale politie, waar ze live bekeken en bewaard worden. Het systeem is zo gekozen dat het, indien gewenst, uitbreidbaar is naar andere locaties", geeft burgemeester De Potter nog mee.





Veiligheid verhogen

Het nieuws over de camerabewaking werd gisteren in de loop van de dag bekendgemaakt, net voor oppositiepartij Open Vld de burgemeester hierover wilde interpelleren op de gemeenteraad. "Ik pleitte veertien maanden eerder al voor de installatie van camera's om de veiligheid in het stadscentrum te verhogen. Ik dacht toen in de eerste plaats aan de Markt en het Stationsplein. Ik riep het stadsbestuur op om de zones waar overlast- en criminaliteitsproblemen zich manifesteerden in kaart te brengen. We konden dan beginnen met vaste beveiligingscamera's en duidelijk aanduiden dat onze stad wordt bewaakt met camera's", reageert Bart Lateur (Open Vld). "Cameratoezicht is een belangrijk element binnen een breder geheel van veiligheidsmaatregelen. We streven een dubbel doel na, namelijk het verhogen van de objectieve veiligheid, zoals criminaliteit en overlast, alsook de subjectieve veiligheid. Het idee dat camera's aanwezig zijn, is een bron van geruststelling. Het kan ook een positief effect hebben op de sfeer in de buurt. Alhoewel ik er mij van bewust ben dat camera's geen wondermiddel zijn, hebben ze in heel wat steden en gemeenten positieve resultaten opgeleverd. Het is goed dat we in Zottegem de inzet van nieuwe technologieën zoals camera's integreren in een integraal geïntegreerd veiligheidsbeleid", besluit Lateur tevreden.