Camera's in centrum bewijzen nut 31 mei 2018

02u47 0

De camera's die sinds begin april in het centrum van Zottegem hangen, hebben al meteen hun nut bewezen. "We hebben de beelden al in vijf zaken gebruikt en in vier gevallen zorgde dat voor een doorbraak in het onderzoek", laat de politie weten. Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) reageert verheugd. "De camera's hangen op het Stationsplein en op de Markt. Ze worden vooral gebruikt om daders van vechtpartijen en winkeldiefstallen te vatten. Maar ook bij verkeersinbreuken kunnen de camera's van nut zijn." (FEL)