Café René primus in Curieuzeneuzenquiz 21 maart 2018

02u40 0

Café René heeft de quiz van Curieus Zottegem gewonnen. De quiz peilde niet alleen naar de algemene kennis van de deelnemers, maar ook hun smaakzin, creativiteit en vriendschap werden getest. Alles werd in goede technische banen geleid door quizmaster Sandra De Roeck en haar 4-koppige jury. Dat het een spannende strijd was, bleek duidelijk aangezien 3 ploegen ex aequo eindigden op plaats 1 met een totaal van 112 punten op een maximum van 133. De schoenenmanie van de Curieus dames bepaalde de uiteindelijke winnaar.





(FEL)