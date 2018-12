Burgemeesters van Brakel, Lierde, Zottegem en Ronse leggen eed af Lieke D'hondt

21 december 2018

18u41 0 Zottegem De verkozen burgemeesters van Brakel, Lierde, Ronse en Zottegem hebben hun eed afgelegd bij waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere.

Voor de burgemeesters is de eedaflegging een plechtig moment waarop ze door de gouverneur worden aangesteld tot burgemeester van hun stad of gemeente. De meeste burgemeesters uit de Vlaamse Ardennen mochten eerder deze week al langsgaan bij de gouverneur, maar vrijdag was het de beurt aan Luc Dupont (CD&V) voor Ronse, Jurgen Soetens (Voor Lierde) voor Lierde, Stefaan De Vleeschauwer (Open Vld) voor Brakel en Jenne De Potter (CD&V) voor Zottegem.

