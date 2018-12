Burgemeester roept Zottegemnaren op om dag van de Ronde van Vlaanderen nog meer festiviteiten te organiseren langs het parcours “Zottegem is derde keer “Dorp van de Ronde” en we willen dat het een topper wordt”, zegt Jenne De Potter Ronny De Coster

13 december 2018

18u04 2 Zottegem “Voor de derde editie van Zottegem als ‘Dorp van de Ronde’ willen we alles uit de kast halen om aan heel Vlaanderen te tonen hoe gek onze stad is op de wielersport”, reageert de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V) op de bekendmaking woensdag van het nieuwe parcours van de Ronde van Vlaanderen.

“Met de beroemde kasseistroken Lippenhovestraat en Paddestraat als eerst officiële hindernissen in het parcours maakt ook Zottegem op 7 april volgend jaar ook deel uit van het strijdtoneel van de Ronde. Het parcours zal opnieuw door het hart van Zottegem rijden, dus via het Stationsplein, de Stationsstraat, langs de Markt en de Heldenlaan”, weet De Potter.

Organiseer iets!

“Net zoals vorig jaar wil de burgemeester van deze doortocht één groot feest maken. Het mag zelfs nog ietsje meer zijn, vindt de Zottegemse burgemeester.

“Samen met onze diensten bekijken we hoe we de festiviteiten dit jaar vorm zullen geven, maar daarnaast willen we dit jaar ook een oproep doen aan iedere Zottegemnaar die zin heeft om langsheen het parcours een randactiviteiten te organiseren. Organiseer samen met je familie, vrienden of buurt een leuke activiteit en toon samen met ons hoe verzot we zijn op de koers”, nodigt de Zottegemse burgervader uit.

Wel laten weten

Wie een randactiviteit langs het parcours van de Ronde wenst te organiseren, zowel op privaat domein als op de openbare weg, moet dit wel vòòr 1 februari melden aan de dienst secretariaat van de stad Zottegem. Dat kan per mail: secretariaat@zottegem.be of schriftelijk gericht aan: Secretariaat stad Zottegem, Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.