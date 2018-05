Burgemeester rijdt met team politiezone 1.000 km voor KOTK 09 mei 2018

Burgemeester Jenne De Potter neemt samen met een team van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.





Het is ondertussen een traditie geworden in het verlengde weekend van Hemelvaart: de 1.000 km voor KOTK, een 4-daagse etapperit die door bijna 1.000 ploegen wordt gereden om geld in te zamelen voor biomedisch kankeronderzoek. Burgemeester De Potter neemt al voor de vierde keer deel. De andere deelnemers voor het team van de politiezone zijn Thierry De Cooman, Benny Dupont, Jimmy Bequé, David Bauwens, Dirk Danckaert, Tom De Wolf en Laurens De Blieck. Dit jaar wordt een speciale editie: zaterdag is Zottegem 'middagstad' en worden er duizenden supporters verwacht in het rennersdorp. "De wielertocht wordt opgedeeld in acht etappes van 125 km verspreid over vier dagen. Om deel te nemen engageert het team zich ook om 5000 euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Zaterdag zijn er tal van acitiviteiten in Zottegem met optredens van Baba Yega en Guy Swinnen. Om 11.30 uur willen we de renners verwelkomen met de langste erehaag", zegt de burgemeester.





(FEL)