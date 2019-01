Burgemeester Jenne De Potter huldigt AED-toestel in Frank Eeckhout

07 januari 2019

17u30 0 Zottegem Burgemeester Jenne De Potter heeft het AED-toestel aan de hoofdingang van de assistentiewoningen van vzw De Bron ingehuldigd.

De burgemeester loofde het initiatief en gaf aan dat dit volledig past binnen de visie die stad Zottegem nastreeft. Het AED-toestel vormt een goede aanvulling op de vier andere openbare toestellen die reeds beschikbaar zijn in Zottegem. Een AED of een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze daarom ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in een noodsituatie. De AED werd gefinancierd met de opbrengst van de jaarlijkse truffelverkoop van De Bron.