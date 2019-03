Burgemeester Jenne De Potter duwt Kamerlijst CD&V Frank Eeckhout

10 maart 2019

11u13 0 Zottegem Burgemeester Jenne De Potter is bij de verkiezingen in mei lijstduwer op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

“De lijstduwersplaats is een zeer zichtbare plaats op de lijst en is een vorm van waardering voor mijn engagement voor de partij”, zegt Jenne De Potter. “Het is een plaats die geen zekerheid geeft op een zitje in het parlement, maar die strijd ga ik graag aan. Het is belangrijk dat de stem van Zottegem en de Vlaamse Ardennen ook in het federale parlement kan worden gehoord. Aangelegenheden zoals veiligheid, politie en brandweer maar ook NMBS en spoorinfrastructuur is federale materie en erg belangrijk voor onze streek.”

De Potter was tot 5 februari Vlaams parlementslid. Maar door het ontslag van toenmalig minister Joke Schauvliege moest hij als eerste opvolger zijn zitje in het parlement afstaan. Nu lonkt misschien de overstap naar het federale parlement. “Het federale beleidsniveau is iets wat me erg boeit. Ik begon mijn politieke carrière als adviseur/medewerker in de CD&V-kamerfractie en verdiepte me toen vooral in dossiers rond energie, middenstand en consumentenbescherming. Toen ik in 2008 voor het eerst voor korte tijd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers terecht kwam, was ik actief in de commissie financiën en in de commissie mobiliteit. In ieder geval blijf ik mijn taak als burgemeester van onze mooie Egmontstad verder vervullen", belooft De Potter.