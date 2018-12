BS Bevegem ontvangt Ketnet-helden Frank Eeckhout

27 december 2018

13u29 2 Zottegem De leerlingen van Basisschool Bevegem kregen bezoek van drie Ketnet-helden. Emma, Robin en Gamil van ‘4 eVeR’ kwamen langs om iedereen te danken voor de steun aan de Warmste Week.

Ketnet riep alle leerlingen in Vlaanderen op om een goed doel van Music for Kids te kiezen en een Ketnet Koekenbak te organiseren tijdens de Warmste Week. “De leerlingen en juffen van het vierde en vijfde leerjaar toonden hun bakkunsten en verkochten de koekjes tijdens de jaarlijkse kersthappening van de school. Een mooi bedrag van 400 euro werd aan het goede doel ‘Chez Swa’ geschonken. In BS Bevegem zetten we in op het samen leren samenleven en deze actie past perfect binnen onze schoolvisie", zegt directeur Steven Ghys.