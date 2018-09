Brugklas moet overgang van lagere school bevorderen Frank Eeckhout

03 september 2018

11u33 0

Een brugklas moet er voor zorgen dat de overgang van de lagere naar de middelbare school vlot verloopt in het OLVC campus Centrum in Zottegem. "De klas zorgt voor een aanpak op maat van elke kind met veel aandacht voor zorg en diversiteit", zegt adjunct-directeur en zorgcoördinator Katlien Cousy.

De brugklas is de eerste klas waarin een leerling terechtkomt, die vanaf de basisschool naar de middelbare school gaat. Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt in de brugklas vaak veel uitleg gegeven over hoe te leren en te studeren, bijvoorbeeld in een studieles. "We vinden een eigen stekje en een comfortabele ruimte voor onze leerlingen ontzettend belangrijk. We zetten dan ook heel bewust in op co-teaching en team-teaching. Alleen zo krijgen de leerlingen de zorg en begeleiding die ze verdienen", zegt Cousy.

De leerlingen in de brugklas worden ook van dichtbij gevolgd en krijgen regelmatig persoonlijke feedback. "We kijken echter niet alleen naar het verleden maar sturen de leerlingen ook de goede richting uit. Om de twee weken hebben de leerkrachten spreekuur waar ouders met hun vragen terechtkunnen. Proefwerken zijn er niet in de brugklas. De leerkrachten gebruiken niet alleen toetsen om te evalueren maar maken ook gebruik van observaties, presentaties en creaties", besluit Cousy.