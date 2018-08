Brouwerscollectief lanceert tweede bier FEL

30 augustus 2018

Het brouwerscollectief Perija heeft hun tweede bier gelanceerd. Na de Perijo Blond is er nu de Perijo Noir.

Perijo Noir is een aangenaam (hart)verwarmend bier, zacht in de mond met een toets van koffie en chocolade. Het is perfect combineerbaar met bittere chocolade en ideaal om de winterse dagen door te komen", proeft Johan De Vleeschouwer, voorzitter van BLES. Het brouwerscollectief Perijo bestaat uit drie Zottegemse Chirovrienden: Peter-Paul Poelman, Rik Everaert en Joris Van Caenegem. Na hun Chirotijd zorgden verschillende hobby's en activiteiten van de oudleiding ervoor dat ze elkaar op geregelde tijdstippen bleven ontmoeten.