Brandweer zwaait kazernedeuren open voor het publiek Verschillende indrukwekkende demonstraties tijdens open weekend Ronny De Coster

07 september 2018

01u10 1 Zottegem Bij de brandweerpost Zottegem zwaaien komend weekend de poorten open voor het grote publiek. De brandweer geeft niet alleen tips, maar ook indrukwekkende demonstraties en voorziet voor de bezoekers ook veel doe-activiteiten.

“Een superleuke, ontspannende én leerrijke tweedaagse voor jong en minder jong waarin we jullie onderdompelen in de wondere wereld van de brandweer”, zo kondigt het Zottegemse brandweerkorps het open weekend aan.

Leren blussen

Zaterdag 8 september van 14 tot 18 uur zijn er infostanden over hoe je brandweerman of -vrouw kan worden, over brandpreventie en een correct gebruik van rookmelders, wespenverdelging, de hulpverleningszonde Vlaamse Ardennen, over het behandelen van brandwonden. Er zal een zogenaamde rookmobiel staan, waarin bezoekers kunnen ondervinden welke impact rook heeft op de zichtbaarheid.

Verder zijn er rondleidingen in de kazerne, een fototentoonstelling over het 150-jarig bestaand van Brandweer Zottegem, een static show van brandweerwagens, kinderanimatie.

Rond 16 uur is er een demonstratie van verschillende blusmiddelen.

Terreuroefening

Zondag van 11 tot 18 uur is er hetzelfde aanbod met daar bovenop ook personeel van het Algemeen Ziekenhuis “Sint-Elisabeth”, politie en B-Fast.

Er staan in de namiddag ook verschillende demonstraties op het programma. Om 13 uur tonen de brandweer en een medisch team hoe zijn samenwerken en om 15 uur krijgen bezoekers te zien hoe de spuitgasten een brandende auto blussen.

Tot slot is er rond 17 uur een terreuroefening, waarbij de brandweer, een medisch team en de politie in actie komen.