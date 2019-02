Brandweer ruimt oliesporen in Godveerdegem, Steenhuize en Houtem KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

09 februari 2019

19u15 0 Zottegem Vrijwilligers van de brandweerzone Vlaamse Ardennen ruimden zaterdag meerdere oliesporen op.

In Godveerdegem lag het wegdek gevaarlijk glad door gemorste olie in de Tweekerkenstraat en Langestraat en in Steenhuize ruimde men een spoor op in de Tolstraat. Tot slot was er ook nog een oliespoor in Sint-Lievens-Houtem. Dat strekte zich uit van in het centrum via Polbroek en Espenhoek in de richting van de N46 Steenweg op Aalst. De opruimwerken veroorzaakten beperkte hinder voor het verkeer. Het is in geen enkele van de gevallen duidelijk van waar de olie afkomstig was.