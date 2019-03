Brandweer haalt motoren van stal voor lenterit Ronny De Coster

07u21 0 Zottegem Na het succes van de Lenterit die de brandweerpost Zottegem vorig jaar organiseerde naar aanleiding van zijn 150ste verjaardag, komt er een tweede editie: op zondag 31 maart staat een tocht van 150 kilometer op het programma.

Vorig jaar organiseerde brandweer Zottegem, ter gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan, de eerste Lenterit voor motoren na meer dan 10 jaar weer in Zottegem.

“Wij mochten maar liefst 484 motoren inschrijven, samen goed voor meer dan 650 deelnemers. Ook nam de “Leste Vitesse” deel aan onze lenterit met meer dan 60 leden, weliswaar in een verkorte versie.

We konden een cheque van niet minder dan 3.582 euro overhandigen aan de vzw Pinocchio die de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden in België behartigt. Wegens dat grote succes en op vraag van heel wat deelnemers, hebben de organisatoren beslist om ook in 2019 een Lenterit in Zottegem te organiseren”, zegt Paul Roelandt, die samen met Stefan De Moor, Kris De Moor en Jorgen Van Geert de organisatie trekt.

De rit vertrekt en komt aan in de brandweerkazerne Zottegem, is iets meer dan 150 km lang en loopt deels door de Vlaamse Ardennen, maar hoofdzakelijk in het Pajottenland.

Er zijn stopplaatsen in Geraardsbergen, Lembeek en Ninove.

Voor STISA

Dit jaar wordt de opbrengst van de Lenterit geschonken aan vzw STISA die als missie heeft om zorgbehoevende en zieke kinderen nieuw speelgoed te bezorgen in de maand december.

Lorenzo Staelens en Kelly Pfaff zijn al jaren peter en meter van STISA.

Starten kan tussen 9 en 12 uur. De deelnameprijs bedraagt 8 euro voor de bestuurders en 6 euro voor de duozitters. Een koffie met ontbijtkoek en een consumptie onderweg zijn inbegrepen.