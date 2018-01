Brand maakt huis onbewoonbaar BEWOONSTER (63) MET ROOKINTOXICATIE NAAR ZIEKENHUIS GEBRACHT FRANK EECKHOUT

02u48 0 Frank Eeckhout De benedenverdieping brandde volledig uit. Zottegem In de Kapellestraat in het centrum van Zottegem is gisterenmorgen de benedenverdieping van de woning van de 63-jarige W.P. volledig uitgebrand. De bewoonster had haar toevlucht genomen tot de bovenverdieping, waar ze werd gered door enkele brandweermannen van brandweerpost Zottegem. De vrouw werd met rookintoxicatie naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

De brand in de woning van W.P. ontstond omstreeks kwart voor negen. "Bij aankomst sloegen de vlammen al door het raam aan de straatkant. Van omwonenden kregen we te horen dat er nog iemand in de woning was. Enkele brandweermannen drongen meteen het huis binnen, doorzochten eerst de benedenverdieping, maar konden daar niemand vinden. Op de bovenverdieping hadden ze meer geluk. Daar troffen ze de bewoonsters aan. De vrouw was bevangen door de rook en kreeg een zuurstofmasker opgezet. Op straat kreeg ze de eerste zorgen toegediend, waarna ze naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem werd gebracht. Gelukkig was het voor onze manschappen maar een paar minuutjes rijden van de brandweerkazerne naar de Kapellestraat, want anders had het heel wat slechter kunnen aflopen. Nu was het slachtoffer bij bewustzijn en kon ze al onze vragen beantwoorden wat op zich een goed teken is", zegt kapitein Paul Roelandt van post Zottegem.





Frank Eeckhout De brandweer haalde een deel van de inboedel naar buiten.

Benedenverdieping

De brandweermannen gingen de uitslaande brand met man en macht te lijf, maar konden niet verhinderen dat de benedenverdieping volledig uitbrandde. "De vlammen gingen zelfs door het plafond waardoor ook de bovenverdieping heel wat schade heeft opgelopen. Belangrijk is wel dat we de aanpalende woningen hebben kunnen vrijwaren. Daar drong enkel wat rook binnen. Door beide woonsten te verluchten, trok de rook snel weg waardoor de rookschade vrijwel nihil is", gaat Roelandt verder.





Over de oorzaak van de brand kan de kapitein nog niet veel kwijt. "Het vuur moet ontstaan zijn ter hoogte van het raam. Een branddeskundige van het parket probeert later nog de oorzaak te achterhalen. Door de hevige brand is het huis wel onbewoonbaar."





Tijdens de bluswerken bleven de Kapellestraat en de Laurens de Metsstraat afgesloten voor het verkeer. Rond de middag keerde de brandweer nog eens terug naar de woning. "We kregen van de politie de opdracht om de woonst volledig af te sluiten met houten platen zodat niemand de woning kan betreden", geeft Roelandt nog mee.