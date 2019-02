Brand in toilet van psychiatrisch ziekenhuis in Velzeke: 50 patiënten geëvacueerd Parket stelt deskundige aan om oorzaak van brand te onderzoeken Ronny De Coster

20 februari 2019

15u41

Bron: Eigen berichtgeving 23 Zottegem Het heeft deze namiddag gebrand in de psychiatrische instelling in Velzeke bij Zottegem. Niemand raakte gewond, maar personeel van de kliniek en een team van de brandweerpost Zottegem moesten een vijftigtal patiënten evacueren. Niemand raakte gewond. Een sanitair blok is door de brand helemaal vernield. Een branddeskundige moet de oorzaak achterhalen.

De brand brak uit in “De Pelgrim”, de ontwenningsafdeling van het Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus/De Pelgrim aan de Penitentenlaan in Velzeke. Die ontwenningskliniek verzorgt mensen die kampen met alcohol-, medicatie of andere drugsproblemen.

“Het vuur, dat woedde in een sanitair blok, is vrij snel opgemerkt en personeel heeft zeer efficiënt gereageerd”, prijst directeur Marc Van Steertegem zich nog gelukkig.

Twee verdiepingen ontruimd

“Een personeelslid zag rook in de buurt van het toilet op de gelijkvloerse verdieping en sloeg onmiddellijk alarm. Zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping hebben we meteen alle patiënten naar buiten gebracht. Het ging over een vijftigtal mensen. Die zijn allemaal samengebracht in de sporthal aan de overkant van de straat. De hele operatie is heel rustig verlopen. Van paniek is er nooit sprake geweest”, zegt de directeur.

Sanitair blok helemaal uitgebrand

Teams van de brandweerpost Zottegem waren snel ter plaatse en is dan het betrokken lokaal naar binnen gegaan. “De sanitaire ruimte is door de brand helemaal vernield. De brandschade is tot dat lokaal beperkt gebleven, maar rook heeft zich wel ver in de gangen van het ziekenhuis verspreid. Daardoor hebben we toch meer dan een uur moeten wachten om mensen terug naar de twee ontruimde afdwingen terug te brengen”, zegt de directeur.

Parket onderzoekt oorzaak

De oorzaak van de korte, maar hevige brand is voorlopig onbekend. Brandweer en politie zagen niet meteen elementen die het ontstaan van het vuur in het toilet kunnen verklaren. Het kan gaan om een kortsluiting, maar er kan ook kwaad opzet in het spel zijn.

“Voorlopig kunnen de hierover niets zeggen, omdat we het gewoonweg nog niet weten”, reageert Van Steertegem.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurt een branddeskundige om de oorzaak en omstandigheden van de brand te achterhalen.