Bouwvergunning voor oud-college goedgekeurd 05 mei 2018

Het Zottegemse schepencollege heeft de bouwvergunning voor het oud-college goedgekeurd. "Als er geen beroep meer komt, staat niets de realisatie van een mooi woonproject met een publieke ondergrondse parking van 100 plaatsen nog in de weg", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). Een oplossing voor de leegstaande en verloederde site is heel dicht bij.





Het oud-college was oorspronkelijk eigendom van het bisdom Gent. Na het sluiten van de school waren er plannen om er sociale woningen in te richten. Deze plannen werden opgeborgen waardoor de site verloederde. Van bij de aanvang van deze legislatuur nam het stadsbestuur een bemiddelende rol op zich om een private overnemer voor de site te vinden. "We zijn enorm tevreden met het project dat op tafel ligt en dat de vergunning is afgeleverd", zegt burgmeester Jenne De Potter. "Door deze samenwerking creëren we maar liefst 100 nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen in het hart van onze stad, die bereikbaar zullen zijn via de Neerhofstraat. Daarenboven zal een rechtstreekse voetgangersuitgang de parking verbinden met de Heldenlaan en de Kasteelstraat, waardoor de parking ideaal is voor bezoekers van ons handelscentrum." Burgemeester De Potter hoopt dat Vanhout nu zo snel mogelijk aan de werken begint zodat deze site, die een doorn in het oog is van velen, eindelijk een nieuwe toekomst krijgt. (FEL)