Bouwproject oud-college in juli van start WERKEN OP SITE ZULLEN ONGEVEER TWEE JAAR DUREN FRANK EECKHOUT

13 maart 2018

02u55 1 Zottegem Het renovatie- en nieuwbouwproject op de site van het oud-college gaat in juli van start. "Op de site komen van 68 appartementen, twee handelsruimtes en 173 ondergrondse parkeerplaatsen", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar na jaren van verval kan het oud-college eindelijk opgeknapt worden. Het college, dat tot voor enkele jaren nog eigendom was van het bisdom in Gent, was erg in trek bij vandalen en brandstichters. Twee zware branden deden de volledige dakconstructie in vlammen opgaan. Toch mocht het gebouw niet afgebroken worden omdat vele delen van het college beschermd waren door Onroerend Erfgoed. "Na het sluiten van de school waren er plannen om er sociale woningen in te richten. Deze plannen werden uiteindelijk opgeborgen waardoor de site verder verloederde. Uiteindelijk vond het bisdom met Vanhout Projects toch een koper en sloot de stad een een publiek-private samenwerking met de nieuwe eigenaar", vertelt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).





Toch kende het dossier nog de nodige vertraging. "Het pand kent verschillende beschermde delen die volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed opnieuw in ere moesten worden hersteld en teruggebouwd. Vorig jaar werd dan toch een nieuwe bouwaanvraag voor de site ingediend waar ook Onroerend Erfgoed zich mee akkoord verklaarde en zo ligt de weg nu open om begin juli de werken aan te vatten", geeft De Potter nog mee.





Ondergrondse parkeerplaatsen

Door deze samenwerking creëert de stad maar liefst 100 nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen in het hart van de stad. "Die zullen via de Neerhofstraat bereikbaar zijn. Daarenboven zal een rechtstreekse voetgangersuitgang de parking verbinden met de Heldenlaan en de Kasteelstraat, waardoor de parking ideaal is voor bezoekers van ons handelscentrum. De ondergrondse parking zal 24 uur op 24 toegankelijk zijn en er komt geen beperking op de parkeertijd. Als alles goed gaat zullen de werken ongeveer twee jaar duren", gaat schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) verder. "We zijn als stadsbestuur enorm blij dat deze site eindelijk nieuw leven wordt ingeblazen. Ook tijdens de buurtvergadering die we enkele weken geleden organiseerden was de stemming positief want dit project is een enorme meerwaarde voor onze stad", besluit schepen Vansintjan.





Op de gemeenteraad van volgende week wordt de aankoop van de ondergrondse parking nog gestemd. Daarvoor betaalt de stad 2,8 miljoen euro aan de projectontwikkelaar. De concessie van de ondergrondse parking gaat naar Besix dat ook al het parkeerbeheer in het centrum van de stad in handen heeft.