Bouwmaterialen gedumpt in berm langs Eekhout in Erwetegem Frank Eeckhout

25 november 2018

09u42 1 Zottegem Langs Eekhout een Erwetegem heeft een onbekende bouwmaterialen gedumpt in de berm.

Bakstenen, zakken zand, betonmortel, bidons met water en twee houten paletten. Het lijkt wel of iemand bouwwerken gepland heeft in de afzink van Eekhout in Erwetegem. Toch is er nergens een bord te bespeuren dat die werken aangeeft. Het lijkt er dus op dat iemand zijn overschot aan bouwmaterialen gewoon gedumpt heeft. Wie aan het bouwen is en nog wat materiaal te kort komt, kan daar een slag slaan.