Bouw parkeertoren op de helling BUURT VREEST HINDER EN VERLIES PRIVACY FRANK EECKHOUT

21 maart 2018

02u41 0 Zottegem De komst van een parkeertoren achter het station, die meteen ook de parkeerdruk in de wijk Bevegem zou oplossen, wordt gekelderd door een klacht van zes buurtbewoners. "De toren is absoluut noodzakelijk om Bevegem te kunnen ontlasten", reageert schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V)

De bouw van een parkeertoren voor 1.119 wagens aan de achterkant van het station in Zottegem - een verdubbeling van de huidige parkeercapaciteit - staat op de helling. Zes bezwaarschriften van buurtbewoners zorgden er eind volgend jaar al voor dat de bouw van de parkeertoren nog maar eens vertraging opliep. Nu die klachten gehoor krijgen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de bouwvergunning vernietigd werd, is de situatie nog rampzaliger. De parkeertoren, die normaal op het terrein tussen de Broeder Mareslaan en de Lyceumstraat zou komen, moet de parkeerdruk in de wijk Bevegem wegnemen. Nu laten heel wat pendelaars hun wagen 's morgens achter in de straten van Bevegem waardoor de bewoners hun eigen wagen amper nog kwijt kunnen. Het is dan ook des te opmerkelijker dat net zes bewoners uit Bevegem, die uit de Lyceumstraat en drie uit de Broeder Mareslaan, klacht indienden tegen de bouw van de parkeertoren. Zij vrezen immers slachtoffer te worden van lawaaihinder en inkijk in hun tuinen en woningen.





Nieuwe procedure

De NMBS hoopte begin dit jaar te starten met de bouw om de parkeertoren in het voorjaar van 2019 in gebruik te kunnen nemen. De Zottegemse schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan betreurt nu de plotse wending.





"De vergunning is voorlopig geschorst. Waarschijnlijk zal de Raad voor Vergunningsbetwisting die nu ten gronde ook vernietigen. Aan de stad werd gevraagd om een mobiliteitsstudie op te maken. Die is ondertussen besteld. Ik betreur dat de vergunning geschorst is, want de toren is absoluut noodzakelijk om Bevegem te kunnen ontlasten van de parkeerproblemen. Ook de bewoners van Bevegem zijn absoluut vragende partij om de pendelaars te laten parkeren in de toren zodat de leefbaarheid en de mobiliteit in de wijk kan verbeteren. De NMBS kan nu een nieuwe procedure opstarten of het ontwerp aanpassen. Ik hoop alvast dat de NMBS bij haar beslissing blijft om een parkeertoren te bouwen, al dan niet met een aangepast ontwerp", reageert Vansintjan.





De NMBS beraadt zich nu over deze beslissing, maar blijft ervan overtuigd dat een parkeertoren het openbaar vervoer in Zottegem ten goede komt.