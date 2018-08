Boost vakantieverblijven in Zottegem



Frank Eeckhout

13 augustus 2018

14u12 1

Toerisme zit duidelijk in de lift in Zottegem. "“Het aantal vakantiewoningen is de afgelopen maanden sterk gestegen. Er is intussen logies voor ruim 130 personen. Ook het aantal gidsbeurten in het centrum gaat in stijgende lijn. Onze inspanningen van de voorbije jaren om Zottegem nog meer op de toeristische kaart te zetten werpt duidelijk zijn vruchten af", laat schepen van Toerisme en Citymarketing Kurt De Loor (sp.a) weten.

Zottegem telt nu tien vakantiewoningen, twee gastenkamers en vier B&B’s. “Het is opvallend hoeveel meer toeristen onze stad aantrekt. Dat merken we duidelijk aan het stijgende aantal gidsbeurten die we verzorgen. Waar we in 2016 in totaal 30 gidsbeurten verzorgden, zitten we dit jaar al aan 47 gidsbeurten en het jaar is nog maar halfweg. We merken dat vooral de Egmontkoepel met de grafkelder, de Egmontkamer en het Kasteel van Egmont in de smaak vallen bij de bezoekers.”

“De resultaten op het vlak van toerisme mogen zeker gezien worden en dat sterkt ons in de overtuiging dat we hier de komende jaren verder op moeten blijven inzetten. Met de geschiedenis van Egmont heeft onze stad cultuurliefhebbers heel wat te bieden en onze streek is een pareltje om te fietsen en te wandelen, we moeten die troeven in de toekomst nog meer uitspelen", besluit De Loor.