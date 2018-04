Boete en rijverbod na vluchtmisdrijf 26 april 2018

02u53 0

J. P. (24) uit Zottegem werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld voor vluchtmisdrijf nadat hij in de Schoolstraat in Sint-Lievens-Houtem een geparkeerd voertuig aanreed en gewoon zijn rit verder zette. "Ik had dan ook helemaal niets gevoeld", vertelde de man. "Ik was op dat moment ook aan het werk. Zo was ik bejaarden aan het oppikken en afzetten."





Politierechter Pieter De Meyer was van oordeel dat de bestuurder de aanrijding moet gevoeld hebben omdat onder andere de zijbumper volledig werd afgereden. Hij veroordeelde de man tot een geldboete van 1.000 euro en 38 dagen rijverbod. (TVR)