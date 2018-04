Boete en rijverbod na beschonken rit 28 april 2018

De 32-jarige K. V. uit Zottegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. "Ik ben inderdaad met een glas teveel op in de wagen gestapt", gaf de man toe. "Het had niet mogen gebeuren." (TVR)