Boete en 2,5 maanden rijbewijs kwijt voor crash tegen spoorwegbrug LDO

16 november 2018

13u59 0 Zottegem Een bestuurder die in Zottegem met zijn wagen tegen een spoorwegbrug reed en daarna wegvluchtte, moet zijn rijbewijs twee maanden en 15 dagen inleveren. De politierechter legt hem ook een boete van 3.200 euro op, waarvan een deel met uitstel.

T.D. was iets gaan drinken in Bar C in Zottegem, maar botste op weg naar huis met zijn wagen tegen de spoorwegbrug. Hij bleef na het ongeval niet ter plaatse en ging terug naar het café. “Om hulp te halen”, zo zei zijn advocaat in de politierechtbank in Oudenaarde. “Zijn vrienden hebben daarna zijn auto verplaatst, maar het was niet zijn bedoeling om te vluchten. Hij wou terugkeren naar de plaats van het ongeval.” Nog voor hij dat kon doen, kon de politie hem lokaliseren omdat zijn auto koelvloeistof lekte. Hij bleek meer dan twee promille alcohol in het bloed te hebben. De politierechter besloot de man een rijverbod van 2,5 maanden en een boete van 3.200 euro op te leggen. Een deel van de boete is met uitstel.